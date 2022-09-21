Mіські новини Новини У Кам’янському привітали жінок, які стали мамами на День міста 21.09.2022 18:14 У Кам’янському традиційно привітали жінок, які стали мамами на День міста. На свято народилися двоє малюків – це хлопчики. Щасливих батьків привітав і міський голова Кам’янського Андрій Білоусов Продовжити читання Уперед путін планує призвати ще 300 000 одиниць гарматного мяса для війни проти України Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України путін планує призвати ще 300 000 одиниць гарматного мяса для війни проти України 21.09.2022 17:30 Новини Новини України Звільнене Високопілля: окупанти зруйнували майже всі будинки та інфраструктуру 21.09.2022 17:01 Mіські новини Новини Потужний генератор та інструменти для бліндажів передали військовим з Кам’янського 21.09.2022 16:37 Новини Новини України Нова Пошта власним коштом доставляє гуманітарну допомогу у прифронтові населені пункти 21.09.2022 16:01 Mіські новини Новини Зустрічають холоди без вікон: у Дніпрі постраждалі від ударів будинки досі не відремонтовані 21.09.2022 14:11 Mіські новини Новини Влучив снаряд в одну з квартир у Нікополі. У місті постраждав 56-річний чоловік 21.09.2022 13:08