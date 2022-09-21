У Кам’янському привітали жінок, які стали мамами на День міста

21.09.2022 18:14

У Кам’янському традиційно привітали жінок, які стали мамами на День міста. На свято народилися двоє малюків – це хлопчики. Щасливих батьків привітав і міський голова Кам’янського Андрій Білоусов

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