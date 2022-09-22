На плетіння маскувальних сіток у Дніпрі потрібні волонтери

22.09.2022 11:34

На фронт терміново потрібні маскувальні сітки! Волонтери Дніпра прийняли чергове замовлення від наших захисників, утім плести їх нікому. Кажуть, є гроші, матеріал, а от робочих рук бракує. Тому усіх, хто може – закликають допомогти. Як саме можна це зробити?

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