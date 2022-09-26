Mіські новини Новини Пошкоджено 40 будинків, ще 20 споруд, автівки, електромережі: окупанти атакували Нікопольський район 26.09.2022 15:16 Щонайменше 40 приватних будинків пошкоджені, без світла 3000 сімей. Вночі окупанти дев’ять разів атакували Нікопольський район. Обстріляли одразу декілька громад Продовжити читання Уперед Військовослужбовці з Дніпропетровщини накрили вогнем позиції російської армії в Донецькій області Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Військовослужбовці з Дніпропетровщини накрили вогнем позиції російської армії в Донецькій області 26.09.2022 13:01 Mіські новини Новини БІЗНЕС НА КРОВІ: У Дніпрі продовжують торгувати російськими та білоруськими товарами попри війну 26.09.2022 11:42 Новини Новини України Ворог 9 разів вдарив по Нікопольському району: пошкоджені житлові будинки та сонячна електростанція 26.09.2022 10:04 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 26.09.2022 26.09.2022 7:46 Новини Новини України Злочинна мобілізація використовується Росією не лише для продовження страждань українців, а й щоб знищити представників корінних народів – звернення Президента України 25.09.2022 23:48 Mіські новини Новини Понад 170 ракет запустили окупанти на Нікопольський район протягом ночі 25.09.2022 11:58