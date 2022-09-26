Пошкоджено 40 будинків, ще 20 споруд, автівки, електромережі: окупанти атакували Нікопольський район

26.09.2022 15:16

Щонайменше 40 приватних будинків пошкоджені, без світла 3000 сімей. Вночі окупанти дев’ять разів атакували Нікопольський район. Обстріляли одразу декілька громад

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Військовослужбовці з Дніпропетровщини накрили вогнем позиції російської армії в Донецькій області

26.09.2022 13:01

БІЗНЕС НА КРОВІ: У Дніпрі продовжують торгувати російськими та білоруськими товарами попри війну

26.09.2022 11:42

Ворог 9 разів вдарив по Нікопольському району: пошкоджені житлові будинки та сонячна електростанція

26.09.2022 10:04

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 26.09.2022

26.09.2022 7:46

Злочинна мобілізація використовується Росією не лише для продовження страждань українців, а й щоб знищити представників корінних народів – звернення Президента України

25.09.2022 23:48

Понад 170 ракет запустили окупанти на Нікопольський район протягом ночі

25.09.2022 11:58
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com