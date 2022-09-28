Mіські новини Новини У Дніпрі залишили 8-місячну дитину просто неба 28.09.2022 18:15 Покинули дитину просто неба! На вулиці Калиновій місцеві знайшли немовля у колясці без батьків. Дитині було зле. Її екстрено госпіталізували до лікарні. В якому вона стані зараз та чи вдалося знайти батьків? Продовжити читання Уперед Успіхи ЗСУ на Сході, обстріли Харкова та Миколаївщини. 217 доба на фронті Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Успіхи ЗСУ на Сході, обстріли Харкова та Миколаївщини. 217 доба на фронті 28.09.2022 17:35 Mіські новини Новини 50 збитих ракет над Дніпром та 300 ворожих цілей за 7 місяців: результати роботи ПК «Схід» 28.09.2022 16:22 Mіські новини Новини Пошкоджені будинки та 8000 сімей без світла: окупанти обстріляли Нікопольський район 28.09.2022 15:33 Mіські новини Новини ЗАКОН НЕ ПИСАНИЙ. Грибники попри заборону заполонили ліси області 28.09.2022 15:10 Mіські новини Новини На Криворіжжі зруйновано міст, що з’єднував два береги селища Широке 28.09.2022 14:37 Mіські новини Новини ЕКСКЛЮЗИВ. Поліція у Дніпрі виявила дитину без нагляду матері: коментар поліції 28.09.2022 14:36