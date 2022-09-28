У Дніпрі залишили 8-місячну дитину просто неба

28.09.2022 18:15

Покинули дитину просто неба! На вулиці Калиновій місцеві знайшли немовля у колясці без батьків. Дитині було зле. Її екстрено госпіталізували до лікарні. В якому вона стані зараз та чи вдалося знайти батьків?

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