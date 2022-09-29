Потужні вибухи у Дніпрі в ніч на 29 вересня: попередньо 3 загиблих, 5 поранено

29.09.2022 8:21

В ніч на 29 вересня близько 1 ночі мешканці Дніпра чули щонайменше 4 вибухи. Орієнтовно це були надзвукові крилаті ракети. У передмісті видно заграву. Поблизу прильоту у мешканців вибиті вікна. Також повідомляють про пожежу на місці влучання.

ОНОВЛЕНО 07:44

росіяни ударили ракетами по нічному Дніпру. Поцілили по житлових кварталах. На зараз відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина… Ще п’ятеро поранені, у тому числі і 12-річна дівчинка.

Повністю зруйновані кілька приватних осель, пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Понівечений ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач.

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