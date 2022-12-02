Креветкова ферма замість укриття. У Дніпрі невідомі влаштували бізнес у підвалі житлового будинку

Акваферма просто в житловому будинку Дніпра! На бульварі Кобзаря, що на Лівобережному-3, підприємець обладнав виробництво невідомої морської живності прямо у підвалі багатоповерхівки. Поставив декілька великих басейнів й нікого не пускає всередину. Мешканці скаржаться на поганий запах, плісняву та головне – відсутність доступу до укриття! Чи є шанс жителям будинку повернути контроль над стратегічно важливим під час війни приміщенням?

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