Драміком готується до унікальної театральної прем’єри “Барбер Шоу”

21.12.2022 19:21

Драміком готується до гучної прем’єри під назвою “Барбер Шоу”. Спектакль увійшов до Книги рекордів Гіннеса. Його щодня протягом 40 років ставили у бостонському театрі. До Дніпра для постанови “Барбер шоу” спеціально завітав режисер Київського академічного драматичного театру на Подолі Ігор Матіїв

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