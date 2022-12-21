Драміком готується до унікальної театральної прем’єри “Барбер Шоу”
21.12.2022 19:21
Драміком готується до гучної прем’єри під назвою “Барбер Шоу”. Спектакль увійшов до Книги рекордів Гіннеса. Його щодня протягом 40 років ставили у бостонському театрі. До Дніпра для постанови “Барбер шоу” спеціально завітав режисер Київського академічного драматичного театру на Подолі Ігор Матіїв
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