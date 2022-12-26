ЖИТТЯ ПЕРЕМОГЛО. Підлітка з Бахмута кілька місяців рятували медики з Дніпра

26.12.2022 16:01

Кілька місяців поспіль українські медики боролися за життя 13-річного хлопця з Бахмута – і перемогли! У липні Михайло Баєв потрапив під ракетний обстріл на подвір’ї будинку, де жив із батьком. Тато загинув, а син отримав надважкі поранення. Десятки уламків в голові, пошкоджена сонна артерія та інфаркт мозку – медики не давали прогнозів, та зробили все, щоб хлопчик вижив. Восени він повернувся з реабілітації у Львові. Днями зустрівся з дніпровським лікарем, який врятував йому життя

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