Картини за номерами – найкращі святкові подарунки

Потужний генератор дозволяє підприємству “KIDDI-KO” більш відомому за торговельною маркою “Іdeyka” працювати у часи “Блекауту”. Операційний директор ТМ “ІIdeyka” Роман Гришин зазначає,що робітники вже призвичаїлись до нових умов. Спочатку працювали від автомобільних акумуляторів. Робітники офісу перейшли в одне приміщення з працівниками складу. Але за будь-яких умов, головне-відповідальність перед клієнтами і тому строки відправлення продукції не були порушені.

Вже п`ятнадцять років “Ideyka” створює набори для творчості. Особливо великий попит на картини перед новорічними святами, адже можливість створити картину власноруч- но гарний подарунок.

Під час війни “Ideyka” започаткувала серію “ukrainian family” із патріотичними зображеннями. 10 % від продажу картин цієї серії йде на благочинність. PR-менеджерка ТМ “Ideyka” Юлія Білоконь завдячує клієнтам: ” Ми хочемо сказати велике дчкую нашим клієнтам, які нас дуже підтримують. Вони люблять наші патріотичні сюжети, нашу патріотичну серію і саме завдяки цьому ми можемо допомагати нашій державі прискорити перемогу.”

Разом із своїми шанувальниками “Ideyka” купила вже чотирнадцять автівок для ЗСУ. 500 000 гривень перерахувала на волонтерські фонди для допомоги військовим і на суму більше ніж 100 000 гривень надали допомогу притулкам для тварин. “Ideyka” не стоїть на місці і розвиває новий напрямок- картини за номерами з алмазної мозаїки. З цією серією “Ideyka” вже вийшла на Європейський ринок.

Є картини з алмазної мозаїки і в патріотичній серії “ukrainian family” також.

Викладання картин з алмазною мозаїкою допомагає емоційно розслабитись та гарно провести час з рідними, навіть під час “блекауту”. Тож набори для творчості “Ideyka” -то найкращий подарунок на свята!

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