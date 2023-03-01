Mіські новини Новини Поліцейська спецоперація з затриманням у самому центрі Дніпра! 01.03.2023 17:09 Гучні звуки, схожі на стрілянину, ДТП і резонансне затримання спецпризначенцями! У самому центрі Дніпра на вулиці Мечникова відбувалась поліцейська спецоперація. У соцмережах очевидці повідомляли про стрілянину та ДТП Продовжити читання Уперед Боєць зібрав гроші на спецгвинтівку завдяки глядачам 11 каналу та волонтерам Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Шок, біль, травми та втрати.. Instagram post 17991836239674599 За лаштунками телемарафону ‼️ Марафон "Дніпро. Лютий р ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Боєць зібрав гроші на спецгвинтівку завдяки глядачам 11 каналу та волонтерам 01.03.2023 16:19 Mіські новини Новини У Дніпрі затримали адміністратора телеграм-каналу агресивної субкультури “Редан” 01.03.2023 14:17 Mіські новини Новини Димові шашки для фронту виготовляють велосипедисти з Кривого Рогу 01.03.2023 10:24 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 01.03.2023 01.03.2023 7:34 Новини Новини України Готуємо повернення наших воїнів до активних дій заради звільнення нашої землі – звернення Президента України 28.02.2023 23:05 Mіські новини Новини Півметрові вирви замість дороги: вантажівки перетворили вулицю Дніпра на руїну 28.02.2023 19:07