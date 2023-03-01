Поліцейська спецоперація з затриманням у самому центрі Дніпра!

Гучні звуки, схожі на стрілянину, ДТП і резонансне затримання спецпризначенцями! У самому центрі Дніпра на вулиці Мечникова відбувалась поліцейська спецоперація. У соцмережах очевидці повідомляли про стрілянину та ДТП

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