Поліцейська спецоперація з затриманням у самому центрі Дніпра!

01.03.2023 17:09

Гучні звуки, схожі на стрілянину, ДТП і резонансне затримання спецпризначенцями! У самому центрі Дніпра на вулиці Мечникова відбувалась поліцейська спецоперація. У соцмережах очевидці повідомляли про стрілянину та ДТП

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