8 БЕРЕЗНЯ: свято букетів чи День боротьби за права? Що думають дніпряни

Свято весни, краси та букетів чи День, коли жінки відстоюють свої права? Ось такий суперечки навколо 8 березня точиться між українцями. Сьогодні ми дізналися, зрештою, на чиєму боці правда! Та чого ж насправді хоче жінка?

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