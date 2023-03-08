Mіські новини Новини 8 БЕРЕЗНЯ: свято букетів чи День боротьби за права? Що думають дніпряни 08.03.2023 17:01 Свято весни, краси та букетів чи День, коли жінки відстоюють свої права? Ось такий суперечки навколо 8 березня точиться між українцями. Сьогодні ми дізналися, зрештою, на чиєму боці правда! Та чого ж насправді хоче жінка? Продовжити читання Уперед СПЕЦРЕПОРТАЖ. АШАН та МЕТРО спонсорують російську агресію. Чи ігноруватимуть гіпермаркети дніпряни? Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🌷🌸 Волонтерять, працюють, Шок, біль, травми та втрати.. Instagram post 17991836239674599 За лаштунками телемарафону ‼️ Марафон "Дніпро. Лютий р ДНІПРУ - 246! Цього року не бу Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини СПЕЦРЕПОРТАЖ. АШАН та МЕТРО спонсорують російську агресію. Чи ігноруватимуть гіпермаркети дніпряни? 08.03.2023 14:54 Mіські новини Новини 11 вітає з Міжнародним днем боротьби за права жінок і міжнародний мир 08.03.2023 13:02 Mіські новини Дніпровські медіа не дотримуються гендерного балансу: експертки коментують 11% новин, експерти — 89% 08.03.2023 10:11 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 08.03.2023 08.03.2023 8:05 Новини Новини України Україна завжди пам’ятатиме своїх героїв, наша пам’ять про них не згине – згине наш ворог – звернення Президента Володимира Зеленського 07.03.2023 22:16 Mіські новини Новини Юрта Незламності відкрилась у Дніпрі 07.03.2023 19:38