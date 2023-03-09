НАСЛІДКИ ракетної атаки на Дніпро: мешканці оговтуються від нічних ударів

Вибиті рами і купа битого скла! Дніпро вночі 9 березня опинився під нічним ударом росіян. Вибуховою хвилею пошкоджені декілька багатоповерхівок у двох спальних районах міста. Який масштаб руйнувань та чи допоможе влада з ремонтом?

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