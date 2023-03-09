Mіські новини Новини НАСЛІДКИ ракетної атаки на Дніпро: мешканці оговтуються від нічних ударів 09.03.2023 16:02 Вибиті рами і купа битого скла! Дніпро вночі 9 березня опинився під нічним ударом росіян. Вибуховою хвилею пошкоджені декілька багатоповерхівок у двох спальних районах міста. Який масштаб руйнувань та чи допоможе влада з ремонтом? Продовжити читання Уперед МАСОВАНА РАКЕТНА АТАКА на Дніпропетровщину: є загиблий і травмовані Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🌷🌸 Волонтерять, працюють, Шок, біль, травми та втрати.. Instagram post 17991836239674599 За лаштунками телемарафону ‼️ Марафон "Дніпро. Лютий р ДНІПРУ - 246! Цього року не бу Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини МАСОВАНА РАКЕТНА АТАКА на Дніпропетровщину: є загиблий і травмовані 09.03.2023 15:35 Mіські новини Новини НАЖИВО. РАКЕТНИЙ УДАР по Дніпру. У багатоповерхівках повибивало шибки 09.03.2023 15:06 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 09.03.2023 09.03.2023 6:56 Новини Новини України Робимо все, щоб наші тактичні кроки спрацювали на стратегічне завдання – успіх України – звернення Президента Володимира Зеленського 08.03.2023 22:02 Новини Новини України 30 000 росіян загинули на підступах до Бахмута / Ворог вгатив по Авдіївці. 378 доба на фронті 08.03.2023 18:34 Mіські новини Новини Автівку для військових передають міський голова Кам’янського та громадська організація 08.03.2023 17:23