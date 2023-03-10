Міський голова Кам’янського Андрій Білоусов провів онлайн-прийом мешканців

Отримати матеріальну допомогу на лікування та вирішити побутові питання. Міський голова Кам’янського Андрій Білоусов провів черговий прийом мешканців в онлайн-режимі. Він спілкувався з людьми у форматі відеоконференції.

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