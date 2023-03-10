Mіські новини Новини Міський голова Кам’янського Андрій Білоусов провів онлайн-прийом мешканців 10.03.2023 20:50 Отримати матеріальну допомогу на лікування та вирішити побутові питання. Міський голова Кам’янського Андрій Білоусов провів черговий прийом мешканців в онлайн-режимі. Він спілкувався з людьми у форматі відеоконференції. Продовжити читання Уперед РАКЕТОЮ ПО ТВАРИНАХ. У Дніпрі росіяни розтрощили парк відпочинку Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🌷🌸 Волонтерять, працюють, Шок, біль, травми та втрати.. Instagram post 17991836239674599 За лаштунками телемарафону ‼️ Марафон "Дніпро. Лютий р Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини РАКЕТОЮ ПО ТВАРИНАХ. У Дніпрі росіяни розтрощили парк відпочинку 10.03.2023 19:46 Новини Новини України Окупанти продовжують атакувати області: є поранені та загиблі. 380 доба на фронті 10.03.2023 18:39 Mіські новини Новини У Дніпрі провели в останню путь Євгенію Дудку, речницю ДСНС 10.03.2023 17:35 Mіські новини Новини У Дніпрі рятують вухату сову. Як допомогти? 10.03.2023 17:02 Новини Новини України ЯК ВИЖИТИ В ПОЛОНІ: історія військовослужбовця та поради психологів 10.03.2023 16:15 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 10.03.2023 10.03.2023 7:22