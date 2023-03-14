Гучні вибухи у середмісті Нікополя! Зранку окупанти вкотре гатили по місту

14.03.2023 20:54

Гучні вибухи у середмісті Нікополя! Зранку окупанти вкотре гатили по місту. Вчора по громадах району випустили понад три десятки снарядів та один дрон. Обійшлося без жертв. Внаслідок обстрілів пошкоджене транспортне підприємство.

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