Гучні вибухи у середмісті Нікополя! Зранку окупанти вкотре гатили по місту. Вчора по громадах району випустили понад три десятки снарядів та один дрон. Обійшлося без жертв. Внаслідок обстрілів пошкоджене транспортне підприємство.

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