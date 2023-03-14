Mіські новини Новини Гучні вибухи у середмісті Нікополя! Зранку окупанти вкотре гатили по місту 14.03.2023 20:54 Гучні вибухи у середмісті Нікополя! Зранку окупанти вкотре гатили по місту. Вчора по громадах району випустили понад три десятки снарядів та один дрон. Обійшлося без жертв. Внаслідок обстрілів пошкоджене транспортне підприємство. Продовжити читання Уперед Окупанти обстрілял Краматорськ: зруйновані багатоповерхівки, є поранені. 384 доба на фронті Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🌷🌸 Волонтерять, працюють, Шок, біль, травми та втрати.. Instagram post 17991836239674599 За лаштунками телемарафону ‼️ Марафон "Дніпро. Лютий р Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Окупанти обстрілял Краматорськ: зруйновані багатоповерхівки, є поранені. 384 доба на фронті 14.03.2023 19:20 Mіські новини Новини Захищають від окупантів! Тисячі добровольців з Дніпропетровщини стали на підтримку ЗСУ 14.03.2023 17:28 Mіські новини Новини ВРЯТУВАЛА НАРЕЧЕНОГО. У лікарні Дніпра боряться за життя молодят-парамедиків 14.03.2023 16:44 Mіські новини Новини ТЕРОР НІКОПОЛЬЩИНИ. В районі зруйновано майже 3000 будинків 14.03.2023 15:56 Mіські новини Новини “Титани Незламності”. Картини дніпровської художниці про війну покажуть в США 14.03.2023 14:56 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 14.03.2023 14.03.2023 8:33