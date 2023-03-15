У Дніпрі японський волонтер реабілітує постраждалих від війни

Покинув успішний бізнес в Японії та приїхав в Україну допомагати дітям. Волонтер Пікачу оселився у дніпровському прихистку для переселенців. З малечею проводить майстер-класи та фактично реабілітує після пережитих жахів війни. Як саме?

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