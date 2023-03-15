Mіські новини Новини У Дніпрі японський волонтер реабілітує постраждалих від війни 15.03.2023 17:11 Покинув успішний бізнес в Японії та приїхав в Україну допомагати дітям. Волонтер Пікачу оселився у дніпровському прихистку для переселенців. З малечею проводить майстер-класи та фактично реабілітує після пережитих жахів війни. Як саме? Продовжити читання Уперед ШАЛЕНІ СУМИ В ПЛАТІЖКАХ. Абонентам Дніпрогазу нараховують величезні боргиНазад Су-25 збили воїни з Дніпропетровщини / 78 обстрілів пережила Херсонщина. 385 доба на фронті Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🌷🌸 Волонтерять, працюють, Шок, біль, травми та втрати.. Instagram post 17991836239674599 За лаштунками телемарафону ‼️ Марафон "Дніпро. Лютий р Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Су-25 збили воїни з Дніпропетровщини / 78 обстрілів пережила Херсонщина. 385 доба на фронті 15.03.2023 19:08 Mіські новини Новини ШАЛЕНІ СУМИ В ПЛАТІЖКАХ. Абонентам Дніпрогазу нараховують величезні борги 15.03.2023 16:55 Mіські новини Новини РЯТУЮТЬ НАВІТЬ ОРКІВ. Бойові медики Дніпровської ТРО лікують військових та полонених 15.03.2023 14:11 Mіські новини Новини Роботу одного з ЦНАПів у Кам’янському перевірив голова ДніпроОВА 15.03.2023 11:06 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 15.03.2023 15.03.2023 8:34 Новини Новини України Міцність наших сил оборони й безпеки – у міцності нашого народу – звернення Президента Володимира Зеленського 15.03.2023 0:34