У Дніпрі японський волонтер реабілітує постраждалих від війни

15.03.2023 17:11

Покинув успішний бізнес в Японії та приїхав в Україну допомагати дітям. Волонтер Пікачу оселився у дніпровському прихистку для переселенців. З малечею проводить майстер-класи та фактично реабілітує після пережитих жахів війни. Як саме?

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