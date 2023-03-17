У Дніпрі відкрили фотовиставку “Історії з окупованого Криму”

17.03.2023 17:34

22 історії з життя сімей кримських політв’язнів. У Дніпрі відкрили фотовиставку “Історії з окупованого Криму”. Попри погрози та репресії з боку рф, українські репортери з 2014 по 2016 рік збирали докази порушення прав людини

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