У Кам‘янському з Днем добровольця привітали тероборонівців

18.03.2023 14:36

У Кам‘янському тероборонівців привітали з Днем добровольця. Вони стали на захист рідного міста з першого дня повномасштабного вторгнення. Більшість батальйону зараз на передовій. Очільник Кам‘янського привітав захисників, передав необхідну техніку та генератор

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