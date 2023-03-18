У Кам‘янському з Днем добровольця привітали тероборонівців

У Кам‘янському тероборонівців привітали з Днем добровольця. Вони стали на захист рідного міста з першого дня повномасштабного вторгнення. Більшість батальйону зараз на передовій. Очільник Кам‘янського привітав захисників, передав необхідну техніку та генератор

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