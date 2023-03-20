Оновлену сільську амбулаторію відкрили на Криворіжжі

Енергоефективна ззовні та сучасна зсередини. У Глеюватській громаді, що на Криворіжжі, відкрили оновлену сільську амбулаторію. Відтепер для 2500 пацієнтів медицина дійсно доступна. Тут працюють кабінети терапевта, педіатра та стоматолога. А ще – сучасна лабораторія та кардіограф

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