“ЗНУЩАЛИСЯ, БО Я УКРАЇНЕЦЬ”: Бабуся врятувала онука з прийомної родини на Росії

Подолала тисячі кілометрів і повернула дитину на Батьківщину! 63-річна жителька Нікополя самотужки поїхала на росію, щоб вивезти свого онука. У прийомній родині над дитиною знущались за те, що він українець. Порятунок хлопця тривав більше року. Та зрештою Кирила вдалося повернути в Україну

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