“НАВІКИ РАЗОМ З РОСІЯНАМИ”? У Дніпрі на фасаді театру помітили скандальний барельєф

22.03.2023 16:07

Не один народ і не брати! Жителі Дніпра вимагають демонтувати барельєфи на фасаді театру Шевченка. Там зображений козак, що тисне руку росіянину. Так колись радянська влада просувала вигідні наративи в Україні. Чи можливо замінити ліпнину?

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