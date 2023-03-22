Mіські новини Новини “НАВІКИ РАЗОМ З РОСІЯНАМИ”? У Дніпрі на фасаді театру помітили скандальний барельєф 22.03.2023 16:07 Не один народ і не брати! Жителі Дніпра вимагають демонтувати барельєфи на фасаді театру Шевченка. Там зображений козак, що тисне руку росіянину. Так колись радянська влада просувала вигідні наративи в Україні. Чи можливо замінити ліпнину? Продовжити читання Уперед Військова підготовка для цивільних: як оволодіти зброєю та меддопомогою? Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ВЖЕ ЗАВТРА! Подкаст на 11 кан 🎙Як вберегти психіку під ч 🌷🌸 Волонтерять, працюють, Шок, біль, травми та втрати.. Instagram post 17991836239674599 За лаштунками телемарафону ‼️ Марафон "Дніпро. Лютий р Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Військова підготовка для цивільних: як оволодіти зброєю та меддопомогою? 22.03.2023 15:35 Новини Новини України Як отримати грант на власний бізнес за допомогою єРобота? 22.03.2023 15:06 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 22.03.2023 22.03.2023 8:17 Новини Новини України Сьогодні Україна почала відзначати першу річницю перших переможних битв повномасштабної війни, які призвели до втечі окупанта – звернення Президента Володимира Зеленського 21.03.2023 22:37 Mіські новини Новини Нові дерева висаджують у лісах Дніпропетровщини 21.03.2023 20:36 Mіські новини Новини “ЗНУЩАЛИСЯ, БО Я УКРАЇНЕЦЬ”: Бабуся врятувала онука з прийомної родини на Росії 21.03.2023 19:21