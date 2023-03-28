Mіські новини Новини ВЕЛИКИЙ ПІСТ. Унікальні пісні страви за стародавніми рецептами 28.03.2023 18:57 Що їсти, аби не втрачати сили під час Великого Посту? Для тих, хто дотримується православних традицій ми зібрали унікальні стародавні рецепти. За ними готували наші пращури. Про кулінарні традиці як генетичний код нації – дивіться у нашому сюжеті Продовжити читання Уперед Підірвалася на ворожій розстяжці! Кінологиня Павлоградського загону “Антарєс” потребує допомогиНазад 14 з 15 “ШАХЕДІВ” ЗБИТО / Авіабомбардування Сумщини / Ракетні атаки Донеччини. 398 доба на фронті Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Новий тиждень наша ведуча О ВЖЕ ЗАВТРА! Подкаст на 11 кан 🎙Як вберегти психіку під ч 🌷🌸 Волонтерять, працюють, Шок, біль, травми та втрати.. Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України 14 з 15 “ШАХЕДІВ” ЗБИТО / Авіабомбардування Сумщини / Ракетні атаки Донеччини. 398 доба на фронті 28.03.2023 19:11 Mіські новини Новини Підірвалася на ворожій розстяжці! Кінологиня Павлоградського загону “Антарєс” потребує допомоги 28.03.2023 17:10 Mіські новини Новини ДЕСЯТКИ РОКІВ БЕЗ РЕМОНТУ. Дорога поблизу Криничок вкрита величезними вибоїнами 28.03.2023 16:58 Mіські новини Новини АТАКА ДРОНАМИ. росіяни всю ніч тероризували Дніпропетровщину 28.03.2023 16:01 Новини Новини України Зеленський у Дніпрі.Президент провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача вперше на виїзді 28.03.2023 10:17 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 28.03.2023 28.03.2023 8:25