ВЕЛИКИЙ ПІСТ. Унікальні пісні страви за стародавніми рецептами

28.03.2023 18:57

Що їсти, аби не втрачати сили під час Великого Посту? Для тих, хто дотримується православних традицій ми зібрали унікальні стародавні рецепти. За ними готували наші пращури. Про кулінарні традиці як генетичний код нації – дивіться у нашому сюжеті

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