ЧИ БЕЗКОШТОВНІ ПАРКОВКИ? У Дніпрі суд скасував усі тарифи

29.03.2023 18:10

Парковки в Дніпрі відтепер безкоштовні! Обласний апеляційний суд скасував попередні тарифи. Усе – через порушення законодавства й процедур під час прийняття рішень міськрадою – твердять активісти. Та чи припинили збирати гроші за паркінг?

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