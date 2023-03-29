Mіські новини Новини ЗВАЛИЩЕ ЗАМІСТЬ ОЗЕРА. Зелена зона у Дніпрі потерпає від сміття 29.03.2023 16:14 Гори відходів на землі та у воді! Територія навколо озера Курячого буквально потопає у смітті. Місцеві скаржаться: єдине місце для прогулянок перетворюється на справжнє звалище. Чи загрожує зеленій території екологічна катастрофа? Продовжити читання Уперед У Дніпрі працює унікальний шелтер для людей з інвалідністю Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Головні події з життя Дніпр Новий тиждень наша ведуча О ВЖЕ ЗАВТРА! Подкаст на 11 кан 🎙Як вберегти психіку під ч 🌷🌸 Волонтерять, працюють, Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини У Дніпрі працює унікальний шелтер для людей з інвалідністю 29.03.2023 15:42 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 29.03.2023 29.03.2023 8:40 Новини Новини України Дякую всім, хто нагадує, що російська агресія може закінчитися значно швидше, якщо світ буде швидшим – звернення Президента України 28.03.2023 22:34 Mіські новини Новини Багатодітним родинам переселенців з гарячих точок допомагає Фонд Віктора Пінчука 28.03.2023 20:37 Новини Новини України 14 з 15 “ШАХЕДІВ” ЗБИТО / Авіабомбардування Сумщини / Ракетні атаки Донеччини. 398 доба на фронті 28.03.2023 19:11 Mіські новини Новини ВЕЛИКИЙ ПІСТ. Унікальні пісні страви за стародавніми рецептами 28.03.2023 18:57