ЗВАЛИЩЕ ЗАМІСТЬ ОЗЕРА. Зелена зона у Дніпрі потерпає від сміття

29.03.2023 16:14

Гори відходів на землі та у воді! Територія навколо озера Курячого буквально потопає у смітті. Місцеві скаржаться: єдине місце для прогулянок перетворюється на справжнє звалище. Чи загрожує зеленій території екологічна катастрофа?

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