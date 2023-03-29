ЗВАЛИЩЕ ЗАМІСТЬ ОЗЕРА. Зелена зона у Дніпрі потерпає від сміття

Гори відходів на землі та у воді! Територія навколо озера Курячого буквально потопає у смітті. Місцеві скаржаться: єдине місце для прогулянок перетворюється на справжнє звалище. Чи загрожує зеленій території екологічна катастрофа?

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