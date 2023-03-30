КАМІННЯ НА ГОЛОВУ! У середмісті Дніпра обвалюється фасад будинку

30.03.2023 17:17

У Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького обвалилася частина фасаду та покрівлі. Глиба з будівлі впала прямо на тротуар. Дивом нікого не зачепила. Містяни скаржаться, бо таке вже не вперше. Що на це відповідають у міській раді? Та як вирішити проблему?

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