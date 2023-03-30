ПІДПАЛ ЧИ НЕОБАЧНІСТЬ? У центрі Дніпра вщент вигорів будинок

30.03.2023 19:47

Підпал це чи нещасний випадок? У Дніпрі сталася пожежа на вулиці Менахем-Мендл Шнеєрсона. Там спалахнула двоповерхівка. Полум’я знищило дах, перекриття будинку, стіни та домашнє майно. Постраждалі мешканці підозрюють, що це був навмисний крок

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

АВІАБОМБАМИ обстрілюють росіяни прифронтові територїї // ВІЙНА. День 400

30.03.2023 19:07

БОЄПРИПАСИ ПІД НОГАМИ. У Криворізькому районі триває розмінування полів

30.03.2023 17:43

КАМІННЯ НА ГОЛОВУ! У середмісті Дніпра обвалюється фасад будинку

30.03.2023 17:17

Фестиваль талановитих дітей “Інші” пройшов у Дніпрі

30.03.2023 15:53

Як отримати грант на сад чи теплицю за програмою єРобота?

30.03.2023 11:36

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 30.03.2023

30.03.2023 7:10
.