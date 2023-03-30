ПІДПАЛ ЧИ НЕОБАЧНІСТЬ? У центрі Дніпра вщент вигорів будинок

Підпал це чи нещасний випадок? У Дніпрі сталася пожежа на вулиці Менахем-Мендл Шнеєрсона. Там спалахнула двоповерхівка. Полум’я знищило дах, перекриття будинку, стіни та домашнє майно. Постраждалі мешканці підозрюють, що це був навмисний крок

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