ПІДПАЛ ЧИ НЕОБАЧНІСТЬ? У центрі Дніпра вщент вигорів будинок

Підпал це чи нещасний випадок? У Дніпрі сталася пожежа на вулиці Менахем-Мендл Шнеєрсона. Там спалахнула двоповерхівка. Полум’я знищило дах, перекриття будинку, стіни та домашнє майно. Постраждалі мешканці підозрюють, що це був навмисний крок
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