Mіські новини Новини ДОПОМОГА ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ. Гуманітарні набори для ВПО забезпечує Фонд Віктора Пінчука 01.05.2023 17:55 41 Підтримка тих, хто був змушений покинути рідну домівку. У квітні переселенці, які нині мешкають у Новомосковському районі, отримали близько п’яти тисяч гуманітарних наборів від благодійників. Допомога системна. Видають пакунки щомісяця Продовжити читання Уперед У Кам’янському активно працює Благодійний фонд “Карітас” УГКЦ Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🔹Оперативна інформація що 🔹У Павлоградському районі 🎙 СЬОГОДНІ 20:00. Подкаст на 1 Готуємось до ефіру! Дивітьс 🎙 СУБОТА 20:00. Подкаст на 11 к У Дніпрі окупанти ракетним Новини, які дівиться Дніпро Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини У Кам’янському активно працює Благодійний фонд “Карітас” УГКЦ 01.05.2023 17:10 56 Mіські новини Новини ОБЕРЕЖНО, ЗМІЇ! У Дніпрі – нашестя плазунів 01.05.2023 16:45 60 Mіські новини Новини 34 ПОСТРАЖДАЛИХ! МАСОВАНА РАКЕТНА АТАКА НА ПАВЛОГРАД 01.05.2023 16:21 84 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 01.05.2023 01.05.2023 11:03 84 Новини Новини України Окупанту точно не вдасться відібрати у нас мир, який є природньою частиною українського характеру – звернення Президента України 30.04.2023 21:19 95 Новини Новини України енеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 30.04.2023 30.04.2023 9:04 85