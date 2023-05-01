ДОПОМОГА ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ. Гуманітарні набори для ВПО забезпечує Фонд Віктора Пінчука

Підтримка тих, хто був змушений покинути рідну домівку. У квітні переселенці, які нині мешкають у Новомосковському районі, отримали близько п’яти тисяч гуманітарних наборів від благодійників. Допомога системна. Видають пакунки щомісяця

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