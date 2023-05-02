ВОДА НЕ СПАДАЄ. В АНД-районі продовжують відкачувати воду

02.05.2023 11:35 35

Вода у дворах та будинках! У Дніпрі борються з підтопленнями. В АНД-районі ситуація найгірша. Затопленими і досі залишаються десятки обійсть. Яка там нині ситуація?

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 02.05.2023

02.05.2023 8:47 17

На кожен удар російські окупанти отримають нашу відповідь – звернення Президента України

01.05.2023 22:27 84

У Дніпрі запустили перші фонтани

01.05.2023 20:54 85

РАКЕТНА АТАКА ПО УКРАЇНІ. ППО збила більшість ракет / ЗСУ контратакують у Бахмуті // ВІЙНА. День 432

01.05.2023 19:13 99

РАКЕТНА АТАКА НА ПАВЛОГРАД: БІЛЬШЕ СОТНІ БУДИНКІВ ПОШКОДЖЕНО, 34 ПОСТРАЖДАЛИХ

01.05.2023 18:45 104

ДОПОМОГА ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ. Гуманітарні набори для ВПО забезпечує Фонд Віктора Пінчука

01.05.2023 17:55 104
.