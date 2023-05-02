Mіські новини Новини ВОДА НЕ СПАДАЄ. В АНД-районі продовжують відкачувати воду 02.05.2023 11:35 35 Вода у дворах та будинках! У Дніпрі борються з підтопленнями. В АНД-районі ситуація найгірша. Затопленими і досі залишаються десятки обійсть. Яка там нині ситуація? Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 02.05.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 👼🏻У квітні в Дніпрі народ 🍔🍟У Дніпрі відкрились ще 🔹 У Дніпрі тривають підтоп 🔹Оперативна інформація що 🔹У Павлоградському районі 🎙 СЬОГОДНІ 20:00. Подкаст на 1 Готуємось до ефіру! Дивітьс 🎙 СУБОТА 20:00. Подкаст на 11 к Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 02.05.2023 02.05.2023 8:47 17 Новини Новини України На кожен удар російські окупанти отримають нашу відповідь – звернення Президента України 01.05.2023 22:27 84 Mіські новини Новини У Дніпрі запустили перші фонтани 01.05.2023 20:54 85 Новини Новини України РАКЕТНА АТАКА ПО УКРАЇНІ. ППО збила більшість ракет / ЗСУ контратакують у Бахмуті // ВІЙНА. День 432 01.05.2023 19:13 99 Mіські новини Новини РАКЕТНА АТАКА НА ПАВЛОГРАД: БІЛЬШЕ СОТНІ БУДИНКІВ ПОШКОДЖЕНО, 34 ПОСТРАЖДАЛИХ 01.05.2023 18:45 104 Mіські новини Новини ДОПОМОГА ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ. Гуманітарні набори для ВПО забезпечує Фонд Віктора Пінчука 01.05.2023 17:55 104