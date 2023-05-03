Mіські новини Новини ОБІДИ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ. У Дніпрі працюють пункти харчування 03.05.2023 17:35 36 Гарячий обід у пунктах харчування або з доставкою додому. У Дніпрі безкоштовно годують переселенців. Це комплексна програма соціального захисту. Де працюють пункти харчування? І як стати учасником міської програми? Продовжити читання Уперед ПОСІВНА СТАРТУВАЛА. На розміновані поля зайшла сільгосптехнікаНазад Херсон під атакою росіян: є жертви та поранені // ВІЙНА. День 433 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Смертельна ДТП на трасі Дні Фонд «Батьки для України» п Instagram post 17924220155701279 Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Херсон під атакою росіян: є жертви та поранені // ВІЙНА. День 433 03.05.2023 17:59 29 Mіські новини Новини ПОСІВНА СТАРТУВАЛА. На розміновані поля зайшла сільгосптехніка 03.05.2023 17:12 45 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 03.05.2023 03.05.2023 8:35 39 Новини Новини України Готуємо великий санкційний пакет, рішення вже незабаром – звернення Президента України 03.05.2023 0:00 84 Новини Новини України 100 000 ВІЙСЬКОВИХ ВТРАТИЛА ПІД БУХМУТОМ АРМІЯ РОСІЇ // ВІЙНА. День 433 02.05.2023 19:14 104 Mіські новини Новини У ПАВЛОГРАДІ розбирають завали та оговтуються від ракетної атаки 02.05.2023 17:58 116