ОБІДИ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ. У Дніпрі працюють пункти харчування

03.05.2023 17:35 36

Гарячий обід у пунктах харчування або з доставкою додому. У Дніпрі безкоштовно годують переселенців. Це комплексна програма соціального захисту. Де працюють пункти харчування? І як стати учасником міської програми?

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Херсон під атакою росіян: є жертви та поранені // ВІЙНА. День 433

03.05.2023 17:59 29

ПОСІВНА СТАРТУВАЛА. На розміновані поля зайшла сільгосптехніка

03.05.2023 17:12 45

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 03.05.2023

03.05.2023 8:35 39

Готуємо великий санкційний пакет, рішення вже незабаром – звернення Президента України

03.05.2023 0:00 84

100 000 ВІЙСЬКОВИХ ВТРАТИЛА ПІД БУХМУТОМ АРМІЯ РОСІЇ // ВІЙНА. День 433

02.05.2023 19:14 104

У ПАВЛОГРАДІ розбирають завали та оговтуються від ракетної атаки

02.05.2023 17:58 116
.