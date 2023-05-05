Мешканці Криворіжжя з благодійниками відновлюють оселі після атак росіян

05.05.2023 13:22 28

Повернення до життя! На Дніпропетровщині відроджують села, зруйновані через атаки росіян. У Великій Костромці на Криворіжжі лагодять понівечені домівки. Разом із благодійниками замінюють вікна та двері. Намагаються забути весь жах і жити далі

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