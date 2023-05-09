БІЙЦІ ТРО ДНІПРА відпрацьовують стрілецькі навички

09.05.2023 16:49 21

Гатять з кулеметів і гранатометів по умовних цілях на відкритому полігоні. Військові Дніпровської бригади терооборони активно відпрацьовують стрілецькі навички. Як готуються знищувати ворога?

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