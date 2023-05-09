Mіські новини Новини БІЙЦІ ТРО ДНІПРА відпрацьовують стрілецькі навички 09.05.2023 16:49 21 Гатять з кулеметів і гранатометів по умовних цілях на відкритому полігоні. Військові Дніпровської бригади терооборони активно відпрацьовують стрілецькі навички. Як готуються знищувати ворога? Продовжити читання Уперед 9 ТРАВНЯ УКРАЇНА ВІДЗНАЧАЄ ДЕНЬ ЄВРОПИ Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Військові Дніпровської бри 9 травня - День Європи Сього Масована атака дронами та р В Дніпрі пройшов Чемпіонат 🥀 Друга світова війна 1939-194 Увага! У Дніпрі зміни у русі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України 9 ТРАВНЯ УКРАЇНА ВІДЗНАЧАЄ ДЕНЬ ЄВРОПИ 09.05.2023 16:27 29 Mіські новини Новини НАЖИВО. РАКЕТНА АТАКА НА ДНІПРО: уламки впали на житловий будинок 09.05.2023 15:59 36 Mіські новини Новини Масована ракетна атака та артилерійські обстріли: як минула ніч на Дніпропетровщині, – ДСНС 09.05.2023 11:29 68 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 09.05.2023 09.05.2023 8:45 85 Новини Новини України Успіхи українців в обороні проти російської агресії – це антидот проти інших агресій – звернення Президента Володимира Зеленського 08.05.2023 23:05 101 Новини Новини України УКРАЇНА ПІД АТАКОЮ ДРОНІВ: ППО збила всі / РАКЕТИ НА ОДЕСУ // ВІЙНА. День 439 08.05.2023 18:52 111