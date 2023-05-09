Mіські новини Новини В одній з лікарень Дніпра сьогодні пройшов День донора 09.05.2023 18:48 34 До 9 літрів крові може знадобитись лише для одного пораненого бійця. В одній з лікарень Дніпра сьогодні пройшов День донора. Охочі допомогти військовим та забезпечити резерви стояли у чергах від самого ранку Продовжити читання Уперед РАКЕТА ЗАСТРЯГЛА У КВАРТИРІ! У Дніпрі уламки впали на будинок Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Військові Дніпровської бри 9 травня - День Європи Сього Масована атака дронами та р В Дніпрі пройшов Чемпіонат 🥀 Друга світова війна 1939-194 Увага! У Дніпрі зміни у русі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини РАКЕТА ЗАСТРЯГЛА У КВАРТИРІ! У Дніпрі уламки впали на будинок 09.05.2023 17:08 69 Mіські новини Новини БІЙЦІ ТРО ДНІПРА відпрацьовують стрілецькі навички 09.05.2023 16:49 60 Новини Новини України 9 ТРАВНЯ УКРАЇНА ВІДЗНАЧАЄ ДЕНЬ ЄВРОПИ 09.05.2023 16:27 54 Mіські новини Новини НАЖИВО. РАКЕТНА АТАКА НА ДНІПРО: уламки впали на житловий будинок 09.05.2023 15:59 62 Mіські новини Новини Масована ракетна атака та артилерійські обстріли: як минула ніч на Дніпропетровщині, – ДСНС 09.05.2023 11:29 77 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 09.05.2023 09.05.2023 8:45 92