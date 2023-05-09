В одній з лікарень Дніпра сьогодні пройшов День донора

09.05.2023 18:48 34

До 9 літрів крові може знадобитись лише для одного пораненого бійця. В одній з лікарень Дніпра сьогодні пройшов День донора. Охочі допомогти військовим та забезпечити резерви стояли у чергах від самого ранку

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

РАКЕТА ЗАСТРЯГЛА У КВАРТИРІ! У Дніпрі уламки впали на будинок

09.05.2023 17:08 69

БІЙЦІ ТРО ДНІПРА відпрацьовують стрілецькі навички

09.05.2023 16:49 60

9 ТРАВНЯ УКРАЇНА ВІДЗНАЧАЄ ДЕНЬ ЄВРОПИ

09.05.2023 16:27 54

НАЖИВО. РАКЕТНА АТАКА НА ДНІПРО: уламки впали на житловий будинок

09.05.2023 15:59 62

Масована ракетна атака та артилерійські обстріли: як минула ніч на Дніпропетровщині, – ДСНС

09.05.2023 11:29 77

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 09.05.2023

09.05.2023 8:45 92
.