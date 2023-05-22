Масований ворожий удар по Дніпропетровщині: постраждали люди, є руйнування. Подробиці від ДСНС

22.05.2023 10:11 10

Масований ворожий удар по Дніпропетровщині: постраждали люди, є руйнування інфраструктури та житла. Є й «прильоти», через які загалом постраждали 8 людей, – повідомили в ДСНС

Пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Знищені більш ніж 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки– пошкоджені. Зачепило 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних. А ще – дитсадок, магазини та адмінбудівлі.

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