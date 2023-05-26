НІЧ РАКЕТНОЇ АТАКИ: Дніпро оговтується від серії вибухів

Вкрай напружена ніч була у Дніпрі. О пів на четверту ранку місто здригнулося від потужних вибухів. ППО збила п’ять крилатих ракет та сім ударних дронів. Утім є і влучання. Пошкодження значні. Які масштаби руйнувань нічної атаки по Дніпру?

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