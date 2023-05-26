Mіські новини Новини НІЧ РАКЕТНОЇ АТАКИ: Дніпро оговтується від серії вибухів 26.05.2023 15:39 17 Вкрай напружена ніч була у Дніпрі. О пів на четверту ранку місто здригнулося від потужних вибухів. ППО збила п’ять крилатих ракет та сім ударних дронів. Утім є і влучання. Пошкодження значні. Які масштаби руйнувань нічної атаки по Дніпру? Продовжити читання Уперед НАЖИВО: РАКЕТНИЙ УДАР ПО ДНІПРУ: кількість постраждалих та загиблих зростає Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Під ракетну атаку збройних Внаслідок ракетної атаки у Рашистськими символами роз Дніпровські спортсмени — ч На Дніпропетровщині офіцій Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини НАЖИВО: РАКЕТНИЙ УДАР ПО ДНІПРУ: кількість постраждалих та загиблих зростає 26.05.2023 14:53 52 Mіські новини Новини НАЖИВО: РАКЕТНІ УДАРИ ПО ДНІПРУ: є руйнування та постраждалі 26.05.2023 12:39 113 Mіські новини Новини РАКЕТОЮ ПО ЛІКАРНІ: У Дніпрі щонайменше 16 постраждалих та загиблий 26.05.2023 12:37 46 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 26.05.2023 26.05.2023 10:30 37 Новини Новини України Що більше російських полонених візьмемо, то більше повернемо наших людей – звернення Президента України 25.05.2023 21:28 106 Mіські новини Новини У Кам’янському оновлюють медичні заклади 25.05.2023 19:37 115