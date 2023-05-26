РАКЕТОЮ ПО ЛІКАРНІ: У Дніпрі щонайменше 16 постраждалих та загиблий

26.05.2023 12:37 37

Півсотні рятувальників та 17 одиниць техніки приборкують пожежу на місці ракетного удару у Дніпрі. Вогонь охопив 1 тис кв. м ураженого медзакладу. Триповерхівка частково зруйнована.

Станом на 12:30 чотири людини вважаються зниклими безвісти. Серед постраждалих внаслідок атаки 2 дітей. Порятунок триває. Вогонь охопив 500 кв. м. Рятувальники приборкують наслідки ворожого удару. Хлопчики 3 та 6 років. Обоє шпиталізовані. Лікарі оцінюють їхній стан, як середньої тяжкості. Госпіталізовані й 11 дорослих. Двоє – «важкі».

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