Mіські новини Новини РАКЕТНА АТАКА ПО МЕДЗАКЛАДУ: комунальники завершили прибирання території 29.05.2023 13:06 33 Кількість загиблих внаслідок атаки по медзакладу зросла до чотирьох. Такі офіційні дані обласної адміністрації. На місці прильоту досі працюють профільні служби Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 29.05.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Ракетний терор Дніпра: деся «За що? За що?» Жінка в Дніпр Під ракетну атаку збройних Внаслідок ракетної атаки у Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 29.05.2023 29.05.2023 7:57 26 Новини Новини України Київ та всі наші міста, вся Україна поставить крапку в історії московської деспотії – звернення Президента Володимира Зеленського 28.05.2023 20:13 100 Mіські новини Новини У Кам’янському триває підготовка до опалювального сезону 28.05.2023 17:58 90 Mіські новини Новини Опізнані тіла зниклих безвісти під час ракетного удару по медзакладу у Дніпрі 28.05.2023 16:07 114 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 28.05.2023 28.05.2023 8:43 107 Новини Новини України Ми продовжимо наші санкційні кроки, на черзі – нові, ще більш масштабні санкційні пакети – звернення Президента України 27.05.2023 22:32 127