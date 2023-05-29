РАКЕТНА АТАКА ПО МЕДЗАКЛАДУ: комунальники завершили прибирання території

29.05.2023 13:06 33

Кількість загиблих внаслідок атаки по медзакладу зросла до чотирьох. Такі офіційні дані обласної адміністрації. На місці прильоту досі працюють профільні служби

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