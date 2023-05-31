Хірургія одного дня запрацювала у Кривому Розі

31.05.2023 16:10 3

Консультують, оперують та виписують додому. І все це за добу! Та безкоштовно! На Дніпропетровщині запрацювало перше відділення Хірургії одного дня. Відкрили його на базі однієї з провідних лікарень Криворіжжя. Там вже провели більше ста операцій

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