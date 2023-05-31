Mіські новини Новини Хірургія одного дня запрацювала у Кривому Розі 31.05.2023 16:10 3 Консультують, оперують та виписують додому. І все це за добу! Та безкоштовно! На Дніпропетровщині запрацювало перше відділення Хірургії одного дня. Відкрили його на базі однієї з провідних лікарень Криворіжжя. Там вже провели більше ста операцій Продовжити читання Уперед Переломи, контузії і ампутації: у Дніпрі лікують поранених після ракетного удару 26 травня Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro «Кам'яні баби» Дніпра одягл ❤️🩹Найкращий подарунок У Кривому Розі згорів житло Через негоду знеструмлено 3 «А ми нашу славну Україну, г Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Переломи, контузії і ампутації: у Дніпрі лікують поранених після ракетного удару 26 травня 31.05.2023 11:49 77 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 31.05.2023 31.05.2023 8:01 70 Новини Новини України Продовжуємо консолідацію партнерів для того, щоб українська ППО стала максимально ефективною – звернення Президента України 30.05.2023 22:32 76 Новини Новини України АТАКА ДРОНАМИ КИЄВА / москву атакували БПЛА / Окупанти зосереджуються на обороні / Війна. День 460 30.05.2023 19:04 171 Mіські новини Новини ЧЕРЕШНЯ – ПО 1000, ПОЛУНИЦЯ – ДО 200. У Дніпрі ціни на фрукти б’ють рекорди 30.05.2023 16:39 236 Mіські новини Новини СТРІЛЬБА З КУЛЕМЕТА. Бійці ТРО Дніпра відпрацьовують бойові навички 30.05.2023 16:15 177