ЛІКАР-ВОЛОНТЕР. Австралієць з дружиною допомагає пораненим військовим у Дніпрі

06.07.2023 11:33 39

18 операцій за три тижні! Австралійський хірург- волонтер разом із дружиною приїхали до Дніпра, аби рятувати українських бійців. Медик каже, травми, з якими довелося зіткнутися – надскладні. Втім, хірургу вдалося перемогти у кожній боротьбі за життя

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