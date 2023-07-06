Mіські новини Новини ЛІКАР-ВОЛОНТЕР. Австралієць з дружиною допомагає пораненим військовим у Дніпрі 06.07.2023 11:33 39 18 операцій за три тижні! Австралійський хірург- волонтер разом із дружиною приїхали до Дніпра, аби рятувати українських бійців. Медик каже, травми, з якими довелося зіткнутися – надскладні. Втім, хірургу вдалося перемогти у кожній боротьбі за життя Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 06.07.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Новини області та країни за Небезпечні купання! У фонта З липня медикаменти за прог 🌾На Дніпропетровщині розп Рівень води у ставку-охолод Новини області та країни за Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 06.07.2023 06.07.2023 9:25 54 Новини Новини України ПОТУЖНА БАВОВНА У МАКІЇВЦІ / У ПЕРВОМАЙСЬКОМУ 43 ПОСТРАЖДАЛИХ // Війна. День 497 05.07.2023 18:26 104 Mіські новини Новини ПРИХИСТОК ДЛЯ ВПО З ІНВАЛІДНІСТЮ. Фонд Віктора Пінчука відремонтував шелтер 05.07.2023 17:14 98 Mіські новини Новини НЕБЕЗПЕЧНЕ КУПАННЯ. У фонтані, де загинула дитина, продовжує бавитись малеча 05.07.2023 16:02 103 Mіські новини Новини ЯК НЕ ПАНІКУВАТИ? Психологи про те, як впоратись зі стресом та тривогами 05.07.2023 15:14 90 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 05.07.2023 05.07.2023 8:40 64