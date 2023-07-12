ПІДТРИМАВ ВІЙСЬКОВИХ. Легендарний дядя Гриша з Херсона відвідав поранених

12.07.2023 17:06 16

Символ волі та непохитності. Легендарний дядя Гриша із Херсона завітав до Дніпра. Відвідав поранених бійців. Каже, на власному прикладі хоче показати, що після втрати кінцівок життя триває та навіть вирує

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