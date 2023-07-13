КУРІННЯ З ОБМЕЖЕННЯМИ. В Україні посилили антитютюнове законодавство

Антитютюнові заходи! За новим затвержденим законом в Україні забороняється рекламувати електронні пристрої для куріння. А ще продавати ароматизовані сигарети та рідину зі смаками. Чи дотримуються нових правил у Кривому Розі?

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