КУРІННЯ З ОБМЕЖЕННЯМИ. В Україні посилили антитютюнове законодавство

13.07.2023 13:51 44

Антитютюнові заходи! За новим затвержденим законом в Україні забороняється рекламувати електронні пристрої для куріння. А ще продавати ароматизовані сигарети та рідину зі смаками. Чи дотримуються нових правил у Кривому Розі?

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