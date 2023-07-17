ДОПОМОЖІТЬ ТВАРИНАМ! Прихисток Dnipro Animals потребує фінансової підтримки

17.07.2023 14:51 12

Сотні тисяч гривень на утримання тварин. Саме стільки щомісяця витрачають у притулку “DNIPRO ANIMALS”. Вже чотири роки там опікуються долею трьохсот котів і собак. Та зараз прихисток переживає не найкращі часи. Коштів на необхідне катастрофічно не вистачає

БО «Фонд Дніпро енімалс».
Допомога безхатнім та диким тваринам, м. Дніпро 🐾🍃
💳Приват банк: 5168 7456 0790 6259 Капінус Інеса ⠀
💳 Карта Monobank: 4441114441727326
💳 Paypal katerinapoland@gmail.com або за посиланням https://www.paypal.me/saveafoxcom ‌
🐾Patreon ‌https://www.patreon.com/foxrescueteam

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 17.07.2023

17.07.2023 8:48 16

Безпека нашого континенту починається суверенітетом і силою України – звернення Президента Володимира Зеленського

16.07.2023 21:58 71

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 16.07.2023

16.07.2023 10:23 74

АТАКА ДРОНАМИ: є влучання на Запоріжжі //Війна. День 507

15.07.2023 13:58 91

ПІДСУМКИ САМІТУ НАТО/НАШІ НА BURNING MAN/ЗАВОД ТАНКІВ В УКРАЇНІ. ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ПОДІЙ ЗА ТИЖДЕНЬ

15.07.2023 11:00 114

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 15.07.2023

15.07.2023 9:25 91
.