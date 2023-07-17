ДОПОМОЖІТЬ ТВАРИНАМ! Прихисток Dnipro Animals потребує фінансової підтримки
Сотні тисяч гривень на утримання тварин. Саме стільки щомісяця витрачають у притулку “DNIPRO ANIMALS”. Вже чотири роки там опікуються долею трьохсот котів і собак. Та зараз прихисток переживає не найкращі часи. Коштів на необхідне катастрофічно не вистачає
БО «Фонд Дніпро енімалс».
Допомога безхатнім та диким тваринам, м. Дніпро 🐾🍃
💳Приват банк: 5168 7456 0790 6259 Капінус Інеса ⠀
💳 Карта Monobank: 4441114441727326
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