Евакуація на Дніпровщині під обстрілами: як це виглядає насправді

16.12.2025 16:48
Evakuacziya Na Dniprovshhyni Pid Obstrilamy Yak Cze Vyglyadaye Naspravdi

Евакуація на Дніпровщині під обстрілами: як це виглядає насправді? Наразі масова евакуація триває у Межівській і Покровській громадах Синельниківського району на Дніпропетровщині. Через смертельну небезпеку звідти почали масово вивозити дітей. Знімальна група «Воєнкор» поїхала в евакуаційний рейс із працівникам Схід-SOS @east_sos_ua , а наші інформаційні партнери, osint-розвідники @DeepStateUA проаналізували ситуацію на полі бою Дніпропетровської області. Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

