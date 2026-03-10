Головний парк Дніпра перетворюється на руїну — що сталося?

Колись – візитівка Дніпра, тепер – він руйнується на очах. Це про Парк Глоби. Його заснував козак Лазар Глоба, а німецький садівник Адам Гуммель перетворив на оазис. Зараз, головний парк міста перетворюється на руїну — що ж сталося? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

