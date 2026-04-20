До Всеукраїнського дня довкілля у Кам’янському висадили дерева і кущі

Із самого ранку у середмісті Кам’янського висаджують зелену зону. Локацію вибрали символічну — на проспекті Свободи. Місце називають справедливо “воротами міста”. Серед учасників — небайдужа молодь громади яка залюбки доєдналася. Такі заходи, кажуть, надзвичайно важливі не тільки для міста, а й для місцевої молоді. До роботи з озеленення взявся і міський голова Андрій Білоусов. А разом з ним долучилися й представники громадської організації “Бджола”. Акція традиційна, щорічна, тому наступного разу, сподіваються у міськраді, до неї долучиться ще більше людей.

