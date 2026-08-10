13 ГОДИН У СПЕЦІ! Потяги стоять, пасажири у розпачі: що коїться на Укрзалізниці через атаки рф
Через ворожі обстріли залізничної інфраструктури пасажири «Укрзалізниці» опинилися у справжній пастці: затримки рейсів сягають 13 годин, а люди змушені чекати у +37°C та евакуйовуватися під вибухами. Як пасажири пережили цей колапс та що кажуть у компанії?
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