13 ГОДИН У СПЕЦІ! Потяги стоять, пасажири у розпачі: що коїться на Укрзалізниці через атаки рф

Через ворожі обстріли залізничної інфраструктури пасажири «Укрзалізниці» опинилися у справжній пастці: затримки рейсів сягають 13 годин, а люди змушені чекати у +37°C та евакуйовуватися під вибухами. Як пасажири пережили цей колапс та що кажуть у компанії?

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