російські війська полюють за потягами у напрямку Дніпра! Що треба знати?

Російські війська полюють за потягами у напрямку Дніпра! Російські війська здійснили обстріл потяга сполученням Дніпро-Запоріжжя. Розповідаємо про наслідки трагедії та евакуацію пасажирів.

Попри небезпеку, залізничникам вдалося оперативно вивести людей. Це черговий цинічний злочин окупантів, який вкотре підтверджує небезпеку подорожей під час війни. Такі обстріли Дніпропетровщини стають дедалі зухвалішими, тому важливо знати алгоритм дій під час повітряної тривоги. Що треба знати, щоб уберегтися і вижити під час подорожей? Розповідають щасливчики потягу Одеса-Дніпро.

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