російські війська полюють за потягами у напрямку Дніпра! Що треба знати?

16:11 08.09.2026
Rosijski Vijska Polyuyut Za Potyagamy U Napryamku Dnipra Shho Treba Znaty

Російські війська полюють за потягами у напрямку Дніпра! Російські війська здійснили обстріл потяга сполученням Дніпро-Запоріжжя. Розповідаємо про наслідки трагедії та евакуацію пасажирів.

Попри небезпеку, залізничникам вдалося оперативно вивести людей. Це черговий цинічний злочин окупантів, який вкотре підтверджує небезпеку подорожей під час війни. Такі обстріли Дніпропетровщини стають дедалі зухвалішими, тому важливо знати алгоритм дій під час повітряної тривоги. Що треба знати, щоб уберегтися і вижити під час подорожей? Розповідають щасливчики потягу Одеса-Дніпро.

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