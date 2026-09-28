Удар по діловому центру Дніпра: 3 загиблих, десятки поранених та розповіді очевидців!

Руйнівний удар росіян по самому центру Дніпра. Щонайменше три людини загинули, 15 – поранені. Дрон атакував діловий центр у розпал робочого дня. Люди були буквально заблоковані на верхніх поверхах офісного приміщення. Що розповідають очевидці та як тривала рятувальна операція?

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