Удар по діловому центру Дніпра: 3 загиблих, десятки поранених та розповіді очевидців!

17:03 28.09.2026
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Руйнівний удар росіян по самому центру Дніпра. Щонайменше три людини загинули, 15 – поранені. Дрон атакував діловий центр у розпал робочого дня. Люди були буквально заблоковані на верхніх поверхах офісного приміщення. Що розповідають очевидці та як тривала рятувальна операція?

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