Удар дронів по Синельниковому! Що відбувається в місті ЗАРАЗ?

У лікарні помер 62-річний чоловік, який постраждав під час атаки на Синельникове. Розповідаємо про наслідки ворожого обстрілу.

Трагедія сталася сьогодні вранці, коли медики не змогли врятувати життя пацієнта через отримані надто важкі травми. Загалом внаслідок ворожої атаки на Синельникове загинули чотири людини, а 13 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Цей обстріл Дніпропетровщини став черговим ударом по цивільному населенню регіону.

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