Місто без світла: що відбувається в Дніпрі ПРЯМО ЗАРАЗ!

11:29 30.10.2026
Misto Bez Svitla Shho Vidbuvayetsya V Dnipri Pryamo Zaraz

Дніпро без електрики! Нічний блекаут, зупинений електротранспорт сотні тисяч людей без світла. Близько одинадцятої вечора Дніпро та частина області раптово поринули в темряву через наслідки ворожих ударів по енергетиці. Зранку в місті виник транспортний колапс: не курсують трамваї, тролейбуси та метро. Поки комунальники запускають генератори на насосних станціях, енергетики намагаються стабілізувати пошкоджену мережу. Що зараз відбувається в різних куточках Дніпра та передмісті – у нашому дайджесті.

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