Ми вже почали працювати над новими санкційними пакетами проти Росії, вона заплатить повну ціну за знищення життя сусідів – звернення Президента України

Українці! Українки!

Наші захисники й захисниці!

Маємо три серйозні новини. По-перше, Європейський Союз поступово рухається до впровадження шостого санкційного пакету. Якщо відверто, це дається дуже складно. Оскільки сенс цього санкційного пакету – передусім у нафті.

Світ нарешті відмовляється від російської нафти. Причому інші країни, які видобувають значно якіснішу й легшу нафту, готуються замістити російське постачання. Тож на цьому напрямку для держави-агресора мінусуються величезні суми.

Звичайно, Росія намагається протидіяти постійно. Вона довго насолоджувалася потоком нафтодоларів і не хоче відвикати. Але доведеться. Доведеться звикати, що дуже болісне скорочення доходів є неминучим наслідком війни для її винуватця, для російської держави.

Друга новина – Сполучені Штати підтвердили на різних рівнях, що нашій державі направляються сучасні ракетні системи залпового вогню HIMARS. Ця зброя справді допоможе рятувати життя наших людей і захищати нашу землю.

Я вдячний Президенту Байдену, усім нашим американським друзям і народу Сполучених Штатів Америки за таку підтримку. Очікуємо. Дуже.

Очікуємо також хороших новин про постачання зброї й від інших партнерів. Наприклад, сьогодні маємо новий пакет оборонної допомоги від Швеції. Я дуже вдячний керівництву держави.

Працюємо над тим, щоб вивести обсяг постачання саме сучасних бойових систем на значно вищий рівень.

По-третє, у Києві поновлюють повноцінну діяльність дедалі більше посольств. Станом на сьогодні їх уже 50. Це дуже важливо не тільки практично – для роботи дипломатів, а й на символічному рівні. Кожне нове посольство, яке повертається в нашу столицю, є свідченням віри в нашу перемогу. У те, що Україна зможе захистити свою державність у цій війні, розвʼязаній на нашій землі Російською Федерацією.

Започаткували сьогодні нову і, я вважаю, дуже важливу й красиву традицію. Відтепер церемонія вручення вірчих грамот послами іноземних держав, які розпочинають свою діяльність в Україні, буде відбуватися не просто в Києві, а на території нашого Софійського собору.

І першими послами, у яких я сьогодні прийняв вірчі грамоти в межах такої нової церемонії, стали посли Молдови, Індії та Сполучених Штатів Америки.

Чому саме там? Чому у Софії? Бо це і сакральний, і історичний, і державницький центр нашого народу. Приймаючи саме там вірчі грамоти у послів, ми демонструємо, хто такі українці, які ми та що за нами стоїть. Цим ми висловлюємо найвищу повагу представникам інших народів. Відкриваємось їм. І одночасно показуємо, що очікуємо від них такої ж поваги, такої ж щирості до українського народу, до наших інтересів і до нашої історії.

Одразу після церемонії поспілкувався з новими послами. Враження приємні. Сподіваюся на результативну роботу.

Сьогодні було й два важливих звернення: до парламенту Люксембургу і до учасників безпекового форуму в Братиславі, у якому брали участь і Президентка Словаччини Зузана Чапутова, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та інші друзі й партнери нашої держави.

Звичайно, ключове завдання, як і раніше, – це акумулювати для України максимальну підтримку. Оборонну насамперед, фінансову, авжеж і політичну. Майже кожне звернення приводить до збільшення допомоги нашій державі.

Дуже важливо, що зараз – за кілька тижнів – ми очікуємо відповідь Європейського Союзу щодо питання про статус кандидата для України. Ми дуже очікуємо.

І я вдячний усім, хто вже висловився на підтримку нашої держави, на підтримку кандидатства. Зокрема й у відповідь на мої запитання у зверненнях до парламентів різних держав, форумів, студентських та експертних спільнот, людей на площах різних європейських міст, які мітингували на підтримку України, на підтримку нашого народу.

Маємо розуміти, що Росія зараз мобілізувала всі свої сили, щоб зірвати європейський рух України. І кожен інструмент – а особливо публічні дискусії й заклики – має бути задіяний на повну.

Ситуація на Донбасі за добу суттєво не змінилася. Маємо певні успіхи в боях у Сєвєродонецьку. Але ще рано говорити. Там зараз найжорсткіше. Як і в містах і громадах поруч – Лисичанськ, Бахмут та інші. Багато міст, де така потужна атака Росії.

Російська армія застосовує всі наявні у неї збройні можливості, взагалі не рахує людей. Особливо цинічно, що в першій лінії атак дуже часто окупанти використовують саме тих людей, яких набрали у свою армію на раніше окупованій території Донецької та Луганської областей. Російські солдати часто просто ховаються за спинами цих так званих мобілізованих.

Що довше триває війна, то більше підлих, ганебних і цинічних речей Росія назавжди вписує у свою історію.

Тривають абсолютно безглузді обстріли з російської території наших прикордонних північних областей, зокрема Чернігівської. Були завдані удари по Миколаєву, по Харкову, по Харківській області. Уся тимчасово окупована територія нашої держави зараз – це зона суцільної катастрофи, за яку Росія несе повну відповідальність.

Ми вже почали працювати і над новими санкційними пакетами проти Росії. Крок за кроком ми зробимо так, що російська держава залишиться просто без усіх елементів сучасної економіки. За знищення життя сусідів окупанти заплатять повну ціну. І жодне лобі в тій чи іншій країні Росії не допоможе.

Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших захисників, захисниць, наших героїв. 223 учасники бойових дій відзначені державними нагородами, із них 72 – посмертно.

Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну!

Вічна слава кожному нашому герою!

Слава Україні!