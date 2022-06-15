Щодня боремося за отримання Україною необхідної зброї й техніки, але хоробрість, мудрість і тактичні вміння наших героїв неможливо імпортувати – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я!

Завершився довгий і дуже насичений день. Від самого ранку – пріоритет зовнішній політиці. Причому одразу на двох життєво важливих напрямках – оборона і Європа.

Щойно завершив розмову з Борисом Джонсоном. Ключові теми – оборонна підтримка та координація кроків напередодні важливих зустрічей у червні.

Сьогодні багато новин про третю зустріч у форматі «Рамштайн». Це формат для роботи міністрів оборони країн-партнерів, які визначаються з пакетами підтримки для нашої держави. І новини справді хороші. Очікуємо збільшення цієї підтримки.

Маємо, до речі, черговий сигнал, що оборонна підтримка України буде сталою. У межах «Рамштайну» Британія й Данія оголосили про проведення в серпні спеціальної донорської конференції в Копенгагені. Попередньо залучені 14 держав.

Провів сьогодні важливу розмову з Президентом Америки Байденом. Сполучені Штати оголосили про нове посилення нашого захисту – новий пакет підтримки на мільярд доларів. Це береговий захист, артилерія, сучасні ракетні системи. Будемо чекати.

Вдячний за цю підтримку, вона особливо вагома передусім для нашої оборони на Донбасі.

Вдячний і за лідерство в мобілізації допомоги всіх партнерів. Є й новий пакет гуманітарної підтримки для України – на чверть мільярда доларів США.

Обговорили з Президентом Байденом також і тактичну ситуацію на полі бою, і те, як прискорити нашу перемогу. Санкції, політика, економічна взаємодія – готуємося до нових кроків.

Запрошений до виступів на саміті НАТО в Мадриді, а також на зустрічі «Групи семи».

Вдень був спеціальний саміт з лідерами Західних Балкан – у Київ приїжджали премʼєр-міністри Чорногорії та Албанії, а по відеозвʼязку був Премʼєр-міністр Північної Македонії. Україна отримала вагоме рішення про підтримку й цими державами статусу кандидата в члени Євросоюзу для нас – три держави ухвалили таку спільну заяву.

Фактично на сьогодні ми вже настільки наблизилися до отримання цього статусу, як не можна було й мріяти ще навіть декілька років тому. Україна зробила все, що тільки можна було, щоб отримати кандидатство.

І сьогодні у зверненні до парламенту Чехії я підкреслив, що відповідь нам щодо кандидатства – це буде відповідь Євросоюзу не тільки Україні, а й самому собі – своєму майбутньому, майбутньому Європейського Союзу.

Звичайно, російська держава не була б собою, якби просто спокійно спостерігала за нашими зовнішньополітичними успіхами. Знову посилюють газовий тиск на Європу. Знову посилюють обстріли українських позицій і мирних міст.

Сьогодні били по Миколаєву, сьогодні били по громадах Дніпропетровської області, сьогодні били на Харківщині. Російські пропагандисти стали активніше вкидати фейки, щоб спровокувати зневіру в Україні. Але не вірю, що хоча б якийсь із цих фейків здатен спрацювати.

Оборону на Донбасі ми тримаємо. І, до речі, в усіх міжнародних контактах я чую захоплення діями наших захисників і наших захисниць. Світ справді хоче вчитися в українців того, як воювати і як перемагати. За 112 днів цієї війни українська армія довела, що хоробрість і мудрість на полі бою разом з умінням тактично переграти ворога дають значний результат, навіть попри суттєву перевагу російської армії в кількості солдатів і техніки.

Звичайно, ми зробимо все, щоб перекрити ці їхні поки що переваги. Кожного дня я борюся за отримання Україною потрібної зброї й потрібної техніки.

Але хоробрість, мудрість і тактичні вміння неможливо імпортувати. Вони є в наших героїв.

Підписав чергові укази про нагородження українських воїнів. 284 військовослужбовці відзначені державними нагородами, з них 60 – посмертно.

Вічна памʼять усім, хто загинув за Україну!

Вічна слава кожному й кожній, хто захищає державу!

Слава Україні!